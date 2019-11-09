В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки студента

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Екатеринбурга студента. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

По информации ведомства, 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 105 УК (убийство).

Преступление произошло 5 ноября. Во время массовой драки в Екатеринбурге 15-летняя учащаяся одной из местных школ получила удар ножом в грудь. Подросток смогла добраться до дома, где ей вызвали скорую помощь. Ранение задело ее сердце.

8 ноября следователи установили подозреваемого в убийстве. Им оказался студент местного колледжа, которого задержали прямо во время занятий. По месту его жительства нашли нож, который тот унес с места драки.

В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый раскрыл детали произошедшего. По словам студента, в момент совершения преступления он был пьян. Он ударил девушку ножом из-за возникшей внезапно личной неприязни.