Омбудсмен сообщил о смерти девочки после драки подростков в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подтвердил РБК информацию о смерти девочки в результате инцидента в Екатеринбурге.

«Мы разбираемся с ситуацией. Да, эта новость пришла только с утра. Мы как раз и занимаемся вопросами причин и условий того, что произошло. Ясно, что первое, с кем мы начинаем работать, это комиссия по делам несовершеннолетних. Потому что они являются координаторами деятельности всех учреждений, которые так или иначе связаны с жизнью детей», — пояснил он.

Ранее о смерти девушки, пострадавшей в результате драки сообщили источники E1.RU и «РИА Новости». По информации E1.RU, во время драки девушку ранили ножом в грудную клетку. Она смогла добраться домой, где ей вызвали скорую помощь. По словам источника издания, ранение повредило сердце девушки.

«Мы не комментируем», — заявили РБК в СУ СК России по Свердловской области на вопрос о возможной смерти пострадавшей несовершеннолетней.