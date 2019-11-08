Омбудсмен сообщил о смерти девочки после драки подростков в Екатеринбурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 07 ноя, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 07 ноя, 13:01
СМИ узнали о хозяевах готовящейся снести киноцентр «Соловей» компании Бизнес, 11:58 Как разработчик «Яндекса» придумал голосовой помощник «Горшок» Стиль, 11:53 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 11:53 Российская молодежка проиграла команде Онтарио в третьем матче Суперсерии Спорт, 11:52 Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров Экономика, 11:50 В кафе в центре Бишкека произошел взрыв Общество, 11:46 Перевозчик предупредил о задержках с оформлением билетов на поезда в Крым Общество, 11:34 Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 11:31 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 11:23 Опрос показал долю не берущих больничный из-за ОРВИ россиян Общество, 11:13 Омбудсмен сообщил о смерти девочки после драки подростков в Екатеринбурге Общество, 11:12 Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ» Политика, 11:00 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 10:54 Тонкая грань: как работать с самозанятыми и не получить штраф Pro, 10:52
Общество ,  
0 
Омбудсмен сообщил о смерти девочки после драки подростков в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подтвердил РБК информацию о смерти девочки в результате инцидента в Екатеринбурге.

«Мы разбираемся с ситуацией. Да, эта новость пришла только с утра. Мы как раз и занимаемся вопросами причин и условий того, что произошло. Ясно, что первое, с кем мы начинаем работать, это комиссия по делам несовершеннолетних. Потому что они являются координаторами деятельности всех учреждений, которые так или иначе связаны с жизнью детей», — пояснил он.

Ранее о смерти девушки, пострадавшей в результате драки сообщили источники E1.RU и «РИА Новости». По информации E1.RU, во время драки девушку ранили ножом в грудную клетку. Она смогла добраться домой, где ей вызвали скорую помощь. По словам источника издания, ранение повредило сердце девушки.

«Мы не комментируем», — заявили РБК в СУ СК России по Свердловской области на вопрос о возможной смерти пострадавшей несовершеннолетней.

Общество
В школе Первоуральска опровергли драку учеников на расовой почве

Ранее в СК сообщили, что в Екатеринбурге произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате которого сильно пострадала несовершеннолетняя девушка. По данным ведомства, инцидент произошел около 22:15 у дома по адресу: ул. Машиностроителей, 20.

Следователи также обратились к жителям города с просьбой сообщить любую известную информацию о произошедшем.

Теги: Екатеринбург, драка, подростки, новости РБК
Материалы по теме
В школе Первоуральска опровергли драку учеников на расовой почве
Общество
СК начал проверку после гибели подростка на вечеринке в Перми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter