В подмосковном Реутове загорелcя мебельный цех

В Реутове Московской области произошел пожар в складском помещении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Транспортная, дом 8, поступило в экстренные службы в 12:27, в 12:34 был объявлен повышенный ранг пожара № 2. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент на пожаре работает 61 сотрудник МЧС России и 19 единиц техники.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС, возгорание произошло на территории мебельного цеха, существует угроза распространения огня на остальные здания комплекса.

4 ноября в городе Кинешме Ивановской области произошел пожар на дебаркадере «Мирная пристань». Площадь огня составила 450 кв. м, его удалось быстро локализовать. Как сообщили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.