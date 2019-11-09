РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST). В сообщении фонда, поступившем в РБК, указывается, что вложенные деньги позволят проводить дальнейшие исследования и начать производство промышленных образцов.

Значение разработки заключается в том, что роботохирургический комплекс поможет сократить стоимость хирургических операций примерно в пять раз по сравнению с иностранными аналогами. При этом AST рассчитывает занять до 50% отечественного рынка в таких видах медицинских услуг, как абдоминальная, гинекологическая и урологическая хирургия.

Также РФПИ объявил о том, что рассматривает возможность инвестиций еще в один медицинский проект Botkin Al. Речь идет о платформе для анализа медицинских изображений, которая будет диагностировать возможные или имеющиеся заболевания, а после анализа с помощью искусственного интеллекта даст рекомендации врачу по дальнейшему лечению.

Летом РФПИ завершил сделку по инвестированию 200 млн руб. в компанию «Моторика», производителя высокотехнологичных протезов с применением искусственного интеллекта.