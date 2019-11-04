В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

В городе Кинишме Ивановской области произошел пожар на дебаркадере «Мирная пристань», его удалось локализовать. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в 19:39 (совпадает с московским). Площадь пожара составила 450 кв.м., в 23:20 его удалось локализовать. Как сообщили в МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

«Мирная пристань» — гостиничный комплекс на набережной Волги. Согласно сайту комплекса, он состоит из трех дебаркадеров, в центральном располагаются три зала ресторана.

Ранее в Таганроге произошел пожар на кровле неэксплуатируемого цеха предприятия «Красный гидропресс». Площадь возгорания составила 600 кв.м., пожару присвоили повышенный уровень сложности. В результате возгорания никто не пострадал.