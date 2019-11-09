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В Смоленской области при тушении пожара в чужом доме погиб глава района

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара в чужом доме. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в своем Twitter.

«Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества», — написал Островский.

По данным «Регион online» возгорание произошло вечером 8 ноября, сообщение об инциденте поступило в 21:30. На место происшествия выехало четыре сотрудника пожарной службы.

Олег Макаров родился в Сафонове Смоленской области в 1959 году. Возглавлял Холм-Жирковский район Смоленской области с августа 2014 года. До этого занимал различные административные должности в районной администрации.

Теги: пожар, Смоленская область, глава района
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