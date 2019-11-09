Росстат назвал регион с преобладающим мужским населением

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, где число мужского населения превышает число женщин. Об этом Росстат сообщил «Российской газете».

Всего на Чукотке проживают 50,11% мужчин, количество женщин составляет 49,89%. Незначительная разница в гендерном соотношении также зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (49,57% мужчин), Камчатском крае (49,57%) Чеченской Республике (49,06%) и Ханты-Мансийском автономном округе (49%).

Меньше всего мужчин проживает в Ярославской области (44,65%), Ивановской области (44,69%), Ингушетии (44,74%), Тульской области (44,83%), Санкт-Петербурге (44,86%) и Новгородской области (44,88%).

В среднем по стране на 1000 мужчин приходится 1156 женщин. При этом количество представителей сильного пола в возрасте до 35 лет превышает долю женского населения. В более старшей возрастной группе прослеживается обратная тенденция.

РБК направил запрос в пресс-службу правительств Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Чечни и Ханты-Мансийского автономного округа.