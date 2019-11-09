Врач-диетолог назвала вредные и полезные свойства мандаринов

Врач-диетолог рассказала РБК, при каких обстоятельствах потребление мандаринов может нанести вред здоровью человека.

«Кислые мандарины раздражают желудочно-кишечный тракт, на голодный желудок в состоянии обострения они могут нанести вред. Или если люди используют диеты на мандаринах», — отметила Елена Соломатина.

Также она подчеркнула, что, несмотря на диетические свойства, в мандарине содержится ложка сахара — это может навредить людям с сахарным диабетом.

Диетолог добавила, что во всех остальных случаях этот фрукт полезен.

«Там есть ряд полезных веществ: калий, витамин С, антиоксиданты, которые снимают воспаление. Витамин С укрепляет иммунитет. Еще мандарины оказывают бактерицидное действие, в них это даже больше выражено, чем в апельсинах», — сообщила она. По словам Соломатиной, сок мандарина оказывает полезное действие и при наружном применении.