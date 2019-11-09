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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи». Об этом сообщает агентство Башинформ.рф со ссылкой пресс-службу регионального МВД.

Им является 39-летный местный житель. По словам задержанного, он прогуливался недалеко от мечети и обнаружил незапертые двери в здание. Не найдя священнослужителя, мужчина зажег спичку, чтобы осветить темное помещение, рассказал подозреваемый. Никого там не обнаружив, он бросил спичку и ушел, после чего началось возгорание.

В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны обнаружили, что загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

 

Теги: Уфа, мечеть, пожар
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