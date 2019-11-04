В Уфе произошел пожар в мечети

В Уфе произошел пожар в мечети

В Уфе произошел пожар в мечети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Возгорание произошло в мечети «Хамза-Хаджы» в 21:48 мск 3 ноября. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны обнаружили, что загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания. Огонь распространился на площади 15 кв. м.

В 21:55 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. В тушении принимали участие 22 человека и шесть единиц техники.

28 сентября в Санкт-Петербурге 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель поджег здание храма на Васильевском острове. Его задержала полиция. Существенного ущерба зданию нанесено не было.

11 января в омской мечети произошел пожар. В МЧС сообщили, что возгорание началось из-за неисправной системы «теплых полов».