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Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза. Об этом сообщается в памятке Роспотребнадзора, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Специалисты обнаружили на губках 362 разновидностей бактерий. Отмечается, что среди 77% исследуемых губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут стать причиной острых кишечных инфекций. Поверхности ручек и кнопок кухонных плит в 14% случаях также содержали этот вид бактерий.

В связи с этим Роспотребнадзор советует менять принадлежности для мытья посуды не реже одного раза в неделю. Также для предотвращения распространения инфекций специалисты напоминают о необходимости мыть руки перед и после еды, стирать раз в неделю кухонные полотенце, своевременно выносить мусор и использовать дезинфицирующие средства при мытья раковины и поверхностей вокруг.

В октябре Роспотребнадзор сообщил, что грязные руки могут быть причиной смерти 1,4 млн детей по всему миру ежегодно. В частности они страдают от пневмонии и диареи, причиной которых может стать нерегулярная гигиена рук.

 

Теги: Роспотребнадзор, Кухонные принадлежности
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