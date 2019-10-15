Роспотребнадзор назвал число умирающих каждый год из-за грязных рук детей

Роспотребнадзор сообщил, что грязные руки могут быть причиной смерти 1,4 млн детей по всему миру ежегодно. Эти данные приводятся в сообщении к проходящему 15 октября «Всемирному дню чистых рук».

В сообщении отмечается, что каждый год более 1,4 млн детей по всему миру умирают от пневмонии и диареи, которые нередко бывают вызваны грязными руками. Мытье рук с мылом является эффективным способом предотвратить такие потери. Так, по данным ведомства, частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди маленьких детей от острых респираторных инфекций на 20%, а от кишечных — на 50%.

Согласно официальной статистике ведомства, контактно-бытовой путь передачи микроорганизмов (его основным элементом служат грязные руки) каждый год приводит в среднем к более чем 300 вспышкам инфекционных заболеваний. В 85% случаев пострадавшими от инфекций являются дети.

«Всемирный день чистых рук» отмечается с 2008 года, когда более 120 млн детей из 70 стран помыли руки с мылом. В этом году день отмечается под девизом «Наши руки, наше будущее».

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в 30% случаев заболевания раком связаны с курением, употреблением алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью.