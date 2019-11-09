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Японская туристка удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине

Туристка из Японии удивилась отсутствию вывесок на японском языке во время посещения Сахалина. Об этом она рассказала газете Асахи симбун.

«По прибытии в окрестностях было полно русских. Я думала, что будут вывески на японском языке, но все надписи были на русском», — заявила она.

В то же время туристка отметила, что провела «удивительные» четыре дня на острове, где сумела посмотреть главные достопримечательности местности — побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия и «Ворота счастья».

В конце октября группа японских туристов впервые посетила остров Кунашир. Экскурсия была организована в рамках российско-японского пилотного проекта по туризму на Южные Курилы.

С 1956 года Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за отсутствия согласия по территориальным вопросам. До настоящего момента стороны ведут спор по поводу принадлежности четырех Курильских островов: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
 

Теги: Япония, Россия, Сахалин
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