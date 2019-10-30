Группа японских туристов впервые посетила Курилы

Первая группа японских туристов приехала на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского пилотного проекта по туризму на Южные Курилы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу организатора тура — ООО «Би-Томо» Ли Ген Хи.

По словам организатора, пилотный проект позволит спланировать туры для японцев на следующий год. Она отметила, что Курильские острова пользуются популярностью среди иностранцев, однако для граждан Японии их посещение затруднено из-за политических вопросов. «Хотя я знаю, что многие японцы мечтают посетить Курилы», — подчеркнула Ли Ген Хи.

Группа состоит из 44 человек, среди них есть сотрудники японского МИДа. По данным «РИА Новости», поездка обошлась каждому участнику в чуть менее $3 тыс.

После Кунашира группа направится на крупнейший остров гряды — Итуруп. Все предполагаемые пешие маршруты заменены по просьбе японской стороны автобусными турами, чтобы сделать путешествие доступным для туристов без физической подготовки.

С 1956 года между Москвой и Токио существуют нерешенные территориальные вопросы. До настоящего момента стороны не могут заключить мир по итогам Второй мировой войны из-за спора по поводу принадлежности четырех Курильских островов: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.