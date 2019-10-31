В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что благодаря совместным действиям аэропорта Кольцово и специальных служб на установление личности и задержание лжеминера ушло меньше часа.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, заявлявший о минировании мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее местный портал E1.ru сообщал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово правоохранительные органы проверяют сведения о взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании Utair. Как сообщал источник Znak.com в силовых структурах, информация о минировании поступила по телефону.