Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество двух стран в противодействии глобальным вызовам. Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

В ходе состоявшейся в немецкой столице встречи Помпео и Меркель рассмотрели совместные усилия Вашингтона и Берлина в деле объединения Германии и распространения свободы в Европе. Госсекретарь США и канцлер ФРГ также обсудили общие приоритеты и роль партнерства двух стран в противостоянии глобальным и новым вызовам.

Помпео также встретился с главой министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Госсекретарь и министр провели обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, включая «Иран, Китай, Россию, Сирию и Украину». Помимо этого, Помпео провел встречу с министром финансов Германии Олафом Штольцем, с которым обсудил необходимость разрешения беспошлинных тарифов и «поддержки Украине против российской агрессии».

На пресс-конференции в Берлине госсекретарь заявил, что достижение мира и стабильности на Украине является проектом Вашингтона, отметив приверженность американских властей этому вопросу.