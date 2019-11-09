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В Сбербанке сообщили о сдавшем ЕГЭ по русскому искусственном интеллекте
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Искусственный интеллект может «на твердую четверку» сдавать ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил «РИА Новости» на конференции AI Journey первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в рамках конференции проходит соревнование по разработке алгоритмов прохождения испытания по русскому языку. Ведяхин сообщил, что по пятибалльной шкале искусственный интеллект сдает экзамен на четверку, уточнив, что ИИ получает 63 балла из 100.

«Можно сказать, что он набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз», — отметил первый зампред правления банка.

ЕГЭ состоял из тестов и сочинения по заданной теме. Тесты для робота были составлены с повышенным уровнем сложности и состояли из трех этапов: непосредственно выполнения задания, выделения примерам по заданным правилам и формулировкам, а также правильной записи ответа.

Ведяхин сообщил, что искусственный интеллект неплохо справляется с написанием сочинений, отметив, что почти половина преподавателей, оценивающих участников соревнования, не замечает, что текст написал робот.

Ранее Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера. В банке рассчитывают, что он поможет ускорить разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте.

Теги: Сбербанк, искусственный интеллект, ЕГЭ
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