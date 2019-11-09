Китайские СМИ сообщили о сопровождении американскими истребителями Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 смог оторваться от «погони» двух американских истребителей F-35A, сообщает китайское издание Sina.

По информации агентства, 3 ноября бомбардировщик выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем, когда два F-35A начали его сопровождение. Заметив это, Ту-160 перевел двигатель в режим форсажа и ушел от F-35A. После этого истребители потеряли бомбардировщик из виду.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения ядерным и обычным оружием объектов в тылу противника. Такие самолеты проводят полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

В конце октября российский Су-27сопроводил американский бомбардировщик B-52H 5 над Черным морем вблизи границы.В Минобороны сообщали, что в начале его сопровождали «российские средства контроля воздушного пространства», а около границы бомбардировщик встретил Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.