Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Против курского криминального авторитета Панюшина возбудили дело Общество, 02:34 ЦСКА проиграл французскому АСВЕЛу в матче Евролиги Спорт, 02:31 Посольство России выразило протест Латвии после сноса памятника в Риге Политика, 02:19 Зеленский назвал Украину «экономическим андердогом» Экономика, 02:02 AFP сообщило об успешном восстановлении Денев после инсульта Общество, 02:02 Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Баффало» в матче НХЛ Спорт, 01:55 Под Курском автомобиль насмерть сбил женщину с коляской Общество, 01:43 Квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги Общество, 01:27 Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Политика, 01:19 Зеленский оценил разведение сил у Золотого Политика, 00:53 Будущая глава Еврокомиссии посоветовала ЕС выучить «язык силы» Политика, 00:44 В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 00:42 Вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск самолет S7 вернулся в аэропорт Общество, 00:26 Комитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США Политика, 00:15
Общество ,  
0 
Против курского криминального авторитета Панюшина возбудили дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о высшем положении в преступной иерархии в отношении «авторитета» из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, Панюшин являлся создателем и лидером преступной группировки, которая под его координацией совершала преступления с целью получения дохода. Так, в 2017 году группа организовала и проводила азартные игры вне игорной зоны на территории Белгородской области. В сообщении отмечается, что в 2002 Панюшина возвели в статус «вора в законе», он имел большое влияние в уголовно-преступной среде в Курской, Орловской и Белгородской областях.

В ходе расследования следователи задержали трех участников преступного сообщества из Белгородской области. Им предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр и заключили под стражу. Сам Панюшин смог скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

Ранее против Панюшина и его сообщников уже возбудили дело по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации). 

Издание «Курск.сегодня» уточняет, что Панюшин известен по кличке «Пан».

В августе полиция возбудила уголовное дело против криминального авторитета Огонька. Согласно данным ГУ МВД России по Московской области, звание «вор в законе» было признано за ним с 1994 года. Огонек занимался координацией действий организованных преступных групп в Красногорском, Волоколамском и Солнечногорском районах Московской области и САО Москвы.
 

Теги: криминальный авторитет, вор в законе, уголовное дело
Материалы по теме
Криминальный авторитет по кличке Таро выйдет на свободу раньше срока
Общество
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
Общество
Против криминального авторитета Огонька возбудили дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter