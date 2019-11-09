Против курского криминального авторитета Панюшина возбудили дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о высшем положении в преступной иерархии в отношении «авторитета» из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, Панюшин являлся создателем и лидером преступной группировки, которая под его координацией совершала преступления с целью получения дохода. Так, в 2017 году группа организовала и проводила азартные игры вне игорной зоны на территории Белгородской области. В сообщении отмечается, что в 2002 Панюшина возвели в статус «вора в законе», он имел большое влияние в уголовно-преступной среде в Курской, Орловской и Белгородской областях.

В ходе расследования следователи задержали трех участников преступного сообщества из Белгородской области. Им предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр и заключили под стражу. Сам Панюшин смог скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

Ранее против Панюшина и его сообщников уже возбудили дело по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации).

Издание «Курск.сегодня» уточняет, что Панюшин известен по кличке «Пан».