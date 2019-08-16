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Alibaba $216 (+26,59%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+40,49%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
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Против криминального авторитета Огонька возбудили дело

Полиция возбудила дело в отношении криминального авторитета по кличке Огонек за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как Огонек, по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)», — приводятся в сообщении слова пресс-секретаря ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

По словам Петровой, с 1994 года за осужденным было признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе. Он координировал действия организованных групп в Красногорском, Волоколамском и Солнечногорском районах Московской области и САО Москвы. Также Огонек принимал участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.

Отмечается, что его ранее задержали с героином, за который приговорили к девяти месяцам лишения свободы.

«Росбалт» пишет, что речь идет об Александре Окуневе, известном в криминальных кругах как Коля Огонек.

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Теги: криминальный авторитет, уголовное дело, ГУ МВД
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