В Калмыкии завели дело против чиновников из-за «установления» ее границ

В Калмыкии завели дело против чиновников из-за «установления» ее границ

Следственный комитет по Калмыкии возбудил уголовное дело против чиновников министерства по земельным и имущественным отношениям республики и сотрудников бюджетного учреждения Калмыкии «Бюро технической инвентаризации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении должностных лиц министерства возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), в отношении сотрудников БТИ — по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следователей, в апреле 2017 года сотрудники министерства, злоупотребляя должностными полномочиями по распределению бюджета, заключили государственный контракт с БТИ, согласно которому учреждение должно было провести землеустроительные работы по описанию и местоположению границ республики и ее муниципальных образований. По данным СК, БТИ получило 4,9 млн руб., которые должностные лица бюро использовали «по своему усмотрению». В ведомстве сообщили, что ранее эти работы уже проводились по другому госконтракту, заключенному в 2015 году.

В начале октября в Калмыкии возбудили уголовное дело против экс-министра здравоохранения республики за злоупотребление должностными полномочиями.