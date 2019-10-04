В Калмыкии завели дело против бывшего министра здравоохранения

В Калмыкии возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения республики за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, расследование в отношении экс-министра начали после оглашения результатов коррупционного дела против гендиректора компании «Строй Инвест». Так, во время капитального ремонта радиологического блока Республиканского онкологического диспансера им. Э.С.Тимошкаевой подрядчик составил фиктивные акты выполненных работ.

Данные документы подписывал министр здравоохранения в период с сентября 2015 года по январь 2018 года, в результате чего компания похитила из бюджета более 3,1 млн руб.

Таким образом, против чиновника заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями лицом, замещающим государственную должность субъекта).

Должность министра здравоохранения Калмыкии в 2015–2018 годах занимал Руслан Нагаев.