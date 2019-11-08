Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

«Мы готовы к досрочным выборам, если это цена, которую мы должны заплатить за справедливое судебное разбирательство», — сообщила она.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов не допустить политического кризиса и найти компромисс. Он отметил, что парламентариям необходимо «решать множество проблем, а не ссориться друг с другом». По его словам, у правительства еще есть несколько дней для отмены инициативы.

«Все еще есть место для размышлений со стороны руководства блока ACUM и понимания того, что генеральный прокурор не может быть политически подчинен, а коалиция не должна приноситься в жертву на алтарь личных амбиций» — написал он на своей странице в Facebook.

Лидер проевропейского блока Санду заняла пост премьер-министра в июне текущего года в ходе политического кризиса, из-за которого в стране фактически сформировалось два правительства.