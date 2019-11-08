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Политика ,  
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Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду, ее обвинили в попытке получить политический контроль над Генпрокуратурой. Об этом сообщает Jurnal.md.

«Такая инициатива политического подчинения Генеральной прокуратуре неприемлема в стране, где предпринимаются интенсивные усилия по реформированию судебной системы», — говорится в заявлении соцпартии.

Речь идет о законе, согласно которому премьер-министр страны будет отбирать кандидатуру на пост Генпрокурора.

Депутат от соцпартии Василий Боля заявил, что «правительство меняет правила во время игры». По его словам правительство берет на себя ответственность за «изначально неконституционный» проект закона.

Сейчас, согласно конституции (ст.125), Генпрокурор назначается президентом республики по представлению Высшего совета прокуроров. В ответ на это Санду отказалась от пересмотра своей позиции и заявила, что блок готов к распаду коалиции.

«Мы готовы к досрочным выборам, если это цена, которую мы должны заплатить за справедливое судебное разбирательство», — сообщила она.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов не допустить политического кризиса и найти компромисс. Он отметил, что парламентариям необходимо «решать множество проблем, а не ссориться друг с другом». По его словам, у правительства еще есть несколько дней для отмены инициативы.

«Все еще есть место для размышлений со стороны руководства блока ACUM и понимания того, что генеральный прокурор не может быть политически подчинен, а коалиция не должна приноситься в жертву на алтарь личных амбиций» — написал он на своей странице в Facebook.

Лидер проевропейского блока Санду заняла пост премьер-министра в июне текущего года в ходе политического кризиса, из-за которого в стране фактически сформировалось два правительства.

Теги: Молдавия, вотум недоверия, Генпрокуратура
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