Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду, ее обвинили в попытке получить политический контроль над Генпрокуратурой. Об этом сообщает Jurnal.md.
«Такая инициатива политического подчинения Генеральной прокуратуре неприемлема в стране, где предпринимаются интенсивные усилия по реформированию судебной системы», — говорится в заявлении соцпартии.
Речь идет о законе, согласно которому премьер-министр страны будет отбирать кандидатуру на пост Генпрокурора.
Депутат от соцпартии Василий Боля заявил, что «правительство меняет правила во время игры». По его словам правительство берет на себя ответственность за «изначально неконституционный» проект закона.
Сейчас, согласно конституции (ст.125), Генпрокурор назначается президентом республики по представлению Высшего совета прокуроров. В ответ на это Санду отказалась от пересмотра своей позиции и заявила, что блок готов к распаду коалиции.