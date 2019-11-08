В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра на Рублевском шоссе. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Информация об инциденте поступила в ведомство в 17:15 мск. Двое злоумышленников связали мужчину и силой усадили его в свой автомобиль, после чего скрылись с места происшествия.

Как сообщили в МВД, в рамках введенного плана «Перехват» сотрудники правоохранительных органов нашли и остановили машину предполагаемых преступников, водителя и пассажира автомобиля задержали. Похищенный мужчина находился на заднем сидении автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июле в Москве два неработающих жителя столицы избили мужчину, после чего усадили его в багажник машину и направились в сторону центра. Происшедшее заметили патрулировавшие район полицейские, им удалось остановить автомобиль.