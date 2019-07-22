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В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД

В московском районе Ясенево задержали двух неработающих жителей столицы, подозреваемых в похищении человека. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.

Патрулировавшие район полицейские заметили произошедшее и начали преследование. Остановить машину им удалось на Профсоюзной улице в районе Теплый стан. Они спасли 34-летнего москвича, он был доставлен в медучреждение.

По данным следствия, потерпевший увидел, как Porsche Cayenne нарушает правила дорожного движения и стал снимать это на телефон. Находившиеся в салоне автомобиля мужчины заметили это. Они вышли и потребовали удалить видео, однако получили отказ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя. Его заманили в недостроенное здание и избили, после чего вывезли в квартиру, где и удерживали. За его освобождение потребовали выкуп 20 млн руб. Он был освобожден правоохранителями. Трех подозреваемых задержали.

Теги: новости РБК, похищение, Москва
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В Подмосковье освободили похищенного ради выкупа в 20 млн руб. мужчину
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