В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД

В московском районе Ясенево задержали двух неработающих жителей столицы, подозреваемых в похищении человека. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.

Патрулировавшие район полицейские заметили произошедшее и начали преследование. Остановить машину им удалось на Профсоюзной улице в районе Теплый стан. Они спасли 34-летнего москвича, он был доставлен в медучреждение.

По данным следствия, потерпевший увидел, как Porsche Cayenne нарушает правила дорожного движения и стал снимать это на телефон. Находившиеся в салоне автомобиля мужчины заметили это. Они вышли и потребовали удалить видео, однако получили отказ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).