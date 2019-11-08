В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

В центре Тбилиси проходит протестная акция в связи с премьерой фильма «А потом мы танцевали», сообщает информационное агентство «Новости-Грузия».

Около кинотеатра «Амирани» собралось несколько сотен сторонников ультраправых группировок, которые считают драму «гей-пропагандой».

За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма. Ультраправые бросали в сотрудников органов пиротехнические изделия и толкали их.

По информации МВД Грузии, со стороны собравшихся на улице граждан «произошло несколько инцидентов». В результате 11 человек были задержаны.