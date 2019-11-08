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В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

В центре Тбилиси проходит протестная акция в связи с премьерой фильма «А потом мы танцевали», сообщает информационное агентство «Новости-Грузия».

Около кинотеатра «Амирани» собралось несколько сотен сторонников ультраправых группировок, которые считают драму «гей-пропагандой».

За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма. Ультраправые бросали в сотрудников органов пиротехнические изделия и толкали их.

По информации МВД Грузии, со стороны собравшихся на улице граждан «произошло несколько инцидентов». В результате 11 человек были задержаны.

Также сообщается о пострадавшей девушке. Гражданская активистка Анна Субелиани пыталась попасть на кинопремьеру, но получила удар тяжелым предметом по лицу. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Насилие».

В полиции отметили, что все премьеры прошли по графику, несмотря на протесты. В 22:00 по местному времени (23:00 мск) в пяти кинотеатрах должен начаться следующий сеанс. Поэтому полиция будет оставаться в оцеплении.

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Фильм совместного производства Швеции, Грузии и Франции «А потом мы танцевали» режиссера Левана Акина рассказывает о гомосексуальном романе двух танцоров грузинского национального ансамбля.

Теги: геи, Тбилиси, Грузия, протесты
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