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Режиссер сообщил о запрете спектакля по мотивам «Чиполлино» в Москве

На московском фестивале любительских театров «Молодые — молодым» запретили показ спектакля по мотивам повести Джанни Родари «Приключения Чиполлино» из-за введенных в него отсылок к современности. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер, основатель Центра театрального искусства при Московском Лианозовском театре Александр Таттари.

Спектакль с названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь» был создан подростками из студии Центра театрального искусства. Его готовили в жанре «сатирического памфлета», пояснил Таттари. Спектакль отобрали для участия в фестивале, который проходит в Москве с 5 по 10 ноября. По информации Таттари, авторы спектакля успели получить официальное приглашение, а саму постановку включили в афишу. Показ должен был состояться 9 ноября.

«6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор ЦК «Сцена» А.В.Петрова запрещает показ спектакля. По телефону[...]. Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать», — рассказал он. Таттари отметил, что создатели не планировали поддерживать какое-либо политическое движение.

Версию, которую изложил в Facebook Таттари, подтвердила РБК художественный руководитель Московского Лианозовского театра Надежда Егорова. «Сначала нас пригласили на фестиваль официально. А за два дня до выступления сообщили о том, что показывать спектакль нельзя. В озвученных причинах звучали такие выражения как «такое нельзя показывать на сцене госучреждения», «у нас ипотека, семьи, коллектив». Мы услышали это от директора Центра культуры «Сцена» Анжелики Петровой», — рассказала она.

Егорова пояснила, что, по ее мнению, организаторы фестиваля просто испугались. «Ну да, «Чиполлино» сейчас актуальный текст, но мы в этом не виноваты, не мы его актуальным делаем. Единственная шутка, которая могла кого-то напугать, это «кур нет, но вы держитесь». Ну, еще там есть слова «национализация», «девальвация» — и собственно все», — сказала худрук театра.

РБК направил официальный запрос в «ЦК «Сцена».

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По словам Таттари, спектакль «#рябчиковжуй #новыдержитесь» бесплатно дадут на следующей неделе на площадке Центра театрального искусства при Московском Лианозовском театре.

Теги: театр, спектакль, цензура, фестиваль, новости РБК
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