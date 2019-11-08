Приставы взыщут с Заворотнюк долг по налогу на имущество

Приставы взыщут с Заворотнюк долг по налогу на имущество

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыщет с актрисы Анастасии Заворотнюк долги за имущество. Информация об исполнительном производстве размещена в базе данных исполнительных производств.

На сайте ФССП указано, что на Анастасию Заворотнюк возбуждено два исполнительных производства — от 10 сентября и 2 октября 2019 года. В первом случае взысканием занимается Люберецкое районное отделение — речь идет о взыскании налогов и сборов, включая пени. Сумма сбора не указана.

Второе исполнительное производство касается долга по налогу на имущество в размере 24,5 тыс. руб. Им занимаются приставы ЦАО Москвы.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю Анастасии Заворотнюк.

В августе стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные актрисы впервые признали ее болезнь только 15 октября. Близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения.