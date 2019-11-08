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Кремль не получил от Трампа ответа на приглашение приехать в Москву 9 мая

В Кремль по официальным каналам пока не поступала от США информация о реакции Дональда Трампа на приглашение посетить Москву в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РБК.

«Нет. Пока не было», — ответил Песков на вопрос корреспондента РБК.

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 года во время встречи на саммите G20 в Японии. Тогда в Кремле сообщали, что президент США одобрительно отреагировал на приглашение. Песков обещал, что официальное приглашение в скором времени будет направлено в Вашингтон.

Трамп 8 ноября сообщил, что все еще рассматривает предложение российского коллеги. «Это произошло как раз в разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог», — сказал он.

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Помимо Трампа приглашение посетить Москву на 9 мая российские власти отправляли и другим лидерам. В числе приглашенных, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский. Визит в Москву на празднование пока подтвердили лидеры Белоруссии. Сербии, Кубы, Монголии, Чехии, Венесуэлы и Молдавии.

Теги: Кремль, Дональд Трамп, 9 мая, парад
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