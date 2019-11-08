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Отец и брат рядового Шамсутдинова сообщили о допросе

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что следователи допрашивали его и сына Рияна, отказавшись уточнить подробности. «Допрашивали [Рияна], и меня тоже допрашивали. Это не для прессы [подробности допроса]», — сообщил он.

Риян Шамсутдинов подтвердил РБК, что он и его отец общались со следователями. «Да, мы были на допросе», — заявил он. По словам Рияна, его спрашивали о детстве Рамиля Шамстудинова, его болезнях и личных отношения. «[Спрашивали] как он жил, чем занимался, круг общения. Естественно, спрашивали об этом», — пояснил он.

По его словам, вопросов о том, что его брата подтолкнуло к расстрелу сослуживцев, не было. «Но там не было таких вопросов, просто его жизнь, чем он занимался. Хочу сказать, что одни положительные моменты, никто ничего плохого о нем не сказал и не мог сказать, потому что ничего не было такого, чтобы его можно было осудить за его жизнь», — добавил он.

Риян Шамсутдинов отметил, что по его мнению, угроз сексуального насилия в отношении его брата в части не было. «Это вброс, таких показаний он не давал, и нам ничего не рассказывал. Была попытка опустить в унитаз головой. Сегодня я утром был на свидании [с Рамилем]. Мы с ним поговорили, что было, как было. Я не стал, конечно, много вопросов ему задавать. Он об этом не сказал [об угрозе cексуальным насилием]. Там были другие моменты совсем. Да, очень сильно беспокоился за свое мужское честь и достоинство. Он не хотел быть поломанным», — рассказал он. Он добавил, что по словам Рамиля, он не исключал возможность самоубийства.

РБК направил запрос в СК России.

Общество
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября, после чего сдался. Отец Шамсутдинова Салим говорил, что причиной случившегося стали неуставные отношения и дедовщина. В Минобороны опровергали эту возможность, объясняя случившееся личным конфликтом. Вместе с тем, в показаниях Шамсутдинова, которые публиковал Telegram-канал Baza, солдат говорил, что сослуживцы угрожали его «опустить».

Теги: стрельба, военные, следователи, допрос, новости РБК
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