В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Временные затруднения при проведении операций в «Сбербанк онлайн» и устройствах самообслуживания устранен. Об этом сообщили РБК в Сбербанке.

«Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка», — говорится в сообщении.

8 ноября около 16:00 начали поступать жалобы на работу сервисов мобильного банка. Всплеск обращений зафиксировали в Downdetector.

Сбербанк заявил, что пытается устранить причину затруднений в работе «Сбербанк Онлайн». В комментариях к твитам пользователей пресс-служба компании заявила, что «Сбермен уже в деле: работает над исправлением».

Сбербанк призвал пользователей мобильного приложения, которые не могут провести операции или сталкиваются с другими проблемами в работе сервиса, не беспокоиться, так как это техническая неполадка.