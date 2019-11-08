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Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Волина.

По его словам, законодательная инициатива «нарушает принцип сетевой нейтральности». В Минкомсвязи считают, что если мессенджеры или почтовые сервисы будут видеть переписку клиентов, то те массово уйдут на иностранные площадки или начнут пользоваться VPN.

В начале октября группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает блокировку пользователей e-mail и мессенджеров за распространение запрещенной информации.

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По задумке авторов документа, такие меры должны работать в первую очередь против телефонных террористов. По приводимой сенаторами статистике, ложные сообщения о минировании зданий ежегодно обходятся России в полмиллиарда рублей.

В законопроекте устанавливается термин «организатор сервиса обмена сообщениями», под который попадают Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта». По мнению сенаторов, они должны блокировать за распространение запрещенной информации своих пользователей в течение суток по требованию Роскомнадзора.

Теги: Минкомсвязи, законопроект, интернет-мессенджеры, e-mail, блокировка
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