Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Волина.

По его словам, законодательная инициатива «нарушает принцип сетевой нейтральности». В Минкомсвязи считают, что если мессенджеры или почтовые сервисы будут видеть переписку клиентов, то те массово уйдут на иностранные площадки или начнут пользоваться VPN.

В начале октября группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает блокировку пользователей e-mail и мессенджеров за распространение запрещенной информации.

По задумке авторов документа, такие меры должны работать в первую очередь против телефонных террористов. По приводимой сенаторами статистике, ложные сообщения о минировании зданий ежегодно обходятся России в полмиллиарда рублей.