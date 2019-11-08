Кремль отказался ответить на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Вопрос о том, возможно ли в России оштрафовать президента, следует адресовать не пресс-службе президента, а судебным органам или же просто прочитать законы. Об этом заявил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вам нужно обратиться в судебные органы или читать законы. У президента есть определенный иммунитет, остальное мне нужно проработать, даже не мне, а судейскому сообществу», — сказал Песков.

Ранее суд оштрафовал Дональда Трампа за использование благотворительного фонда для обслуживания своих деловых и политических задач. Как установило обвинение, Трамп и его трое старших детей — Дональд, Иванка и Эрик нарушили федеральные законы и законы о финансировании избирательных кампаний штата, злоупотребив статусом благотворительного фонда Donald J.Trump Foundation, освобожденного от налогов. В качестве наказания Трамп будет обязан выплатить $2 млн в равных долях восьми различным благотворительным организациям.