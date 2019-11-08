На реке Раменка поставили плавучие заграждения из-за распространения пены

Сотрудники установили плавучие заграждения в реке Раменка на западе Москвы, из-за появления в воде белой пены неизвестного происхождения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосводостока».

«Да, это было еще вчера. Вреда флоре и фауне не выявлено», — заявили в пресс-службе.



По данным «РИА Новости», инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы 7 ноября взяли пробы воды из реки, в которой обнаружили белую пену в человеческий рост. Результатов проверки на данный момент нет.