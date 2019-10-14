Власти Москвы объяснили окрашивание воды в Москва-реке

Власти Москвы объяснили окрашенную в белый цвет воду в Москве-реке

Фото: dorogomilo / VK

ГУП «Мосводосток» объяснил почему в районе набережной Тараса Шевченко вода окрасилась в другой цвет.

Специалисты предприятия обследовали участок акватории Москва-реки около набережной Тараса Шевчено. Там они нашли, что в реку поступают воды, «окрашенные в белый цвет и имеющие запах», сообщили РБК в ГУП «Мосводосток».

«Согласно проведенному анализу проб воды, вещества, попавшие в дренажные воды, имеют естественное происхождение и содержат известняковые породы (меловые отложения). Следов нефтепродуктов не обнаружено», — заявили в службе.

Сейчас предприятие ищет виновника загрязнения Москва-реки.

Ранее о том, что «Москва-река позеленела из-за сброса известняковых пород», сообщалось в Telegram-канале «Московские новости». Деталей в сообщении не приводилось.