В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона

В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона

Предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном сценарии развития России отличаются в лучшую сторону от мнений множества экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Они выгодно отличаются от разных поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев, которые можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах, это гораздо более вдумчивый подход, который импонирует российскому президенту, который ценит дискуссии по региональным и двусторонним вопросам», — сказал он.

По словам Пескова, в выбранном Россией пути есть элементы из всех трех вариантов, озвученных Макроном. В частности, государство ориентируется на «доброе взаимовыгодное отношение», сотрудничество со странами Европы, Азии, Африки.

8 ноября Макрон в интервью журналу The Economist сообщил, что видит три основных сценария развития России. В первом случае страна может стать супердержавой самостоятельно, но для этого у нее сейчас не хватает экономической мощи и населения.