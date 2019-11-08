Песков исключил запрет «Википедии» из-за российского аналога

Никакой речи о запрете «Википедии» не идет, обсуждая этот ресурс, президент России Владимир Путин имел в виду только то, что достоверность информации там никем не гарантируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Википедия» — уважаемый популярный ресурс. И то, что имел в виду президент, это то, что информация в «Википедии» никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность, президент и говорил, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник информации», — сказал Песков.

Таким источником информации, по его словам, является «Большая российская энциклопедия». Песков подчеркнул, что «и речи не может быть» о каких-либо запретах или препятствовании доступа к «Википедии».

7 ноября в ходе заседания Совета по русскому языку Путин предложил заменить «Википедию» новой «Большой российской энциклопедией». «Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал глава государства.