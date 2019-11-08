Президент Казахстана подарил Путину двухтомник «Путь Абая»

Президент России Владимир Путин получит в подарок от главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева роман «Путь Абая» и подарил ему шахматы из малахита и мрамора, сообщил в Facebook пресс-секретарь казахского лидера Берик Курмангали.

Видео: Берік Уәли / Facebook

«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой», — написал Курмангали.

По его словам, двухтомное издание романа «Путь Абая», которое получил Путин, было выпущено к 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.