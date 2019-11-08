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Президент Казахстана подарил Путину двухтомник «Путь Абая»

Президент России Владимир Путин получит в подарок от главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева роман «Путь Абая» и подарил ему шахматы из малахита и мрамора, сообщил в Facebook пресс-секретарь казахского лидера Берик Курмангали.

Видео: Берік Уәли / Facebook

«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой», — написал Курмангали.

По его словам, двухтомное издание романа «Путь Абая», которое получил Путин, было выпущено к 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

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7 ноября Путин и Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества между странами, который прошел в Омске. В этот день также было объявлено, что Россия и Казахстан утвердили границу на 7,5 тыс. км.

Теги: Казахстан, Владимир Путин
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