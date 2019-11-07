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Россия и Казахстан утвердили границу между странами

Россия и Казахстан определили границу между двумя странами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Согласно сообщению, российско-казахстанская граница растянулась на 7,5 тыс. км. Работы по установке пограничных знаков на границе выполнены на более чем 86%.

В августе 2017 года представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Новосибирской области сообщил «РИА Новости» о передаче Казахстану российской части озера Сладкое на границе. Посольство Казахстана в России опровергло эту информацию, пояснив, что озеро усохло, поэтому теперь находится в пределах границ Казахстана.

Накануне стало известно, что 7 ноября российский президент Владимир Путин примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске и встретится с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что в рамках встречи они подпишут межправительственные, региональные и коммерческие документы.


 

Теги: Россия, Казахстан, граница
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