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В зоопарке назвали причину смерти дружившего с тигром козла Тимура

Козел Тимур, который стал известен из-за своей дружбы с тигром Амуром, умер от остановки сердца. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев добавил, что на днях козла кремировали. Похороны пройдут после того, как будет готова скульптура Тимура, которую собираются установить на месте захоронения.

По словам опекуна животного Эльвиры Головиной, Тимура содержали в хороших условиях, а за его здоровьем следили медики.

История о козле Тимуре и тигре Амуре стала известна в 2015 году. Тогда козла запустили в вольер к тигру, чтобы тот его съел. Однако Тимур дал отпор хищнику, после чего животные мирно жили в одном помещении долгое время.

Теги: Приморье, зоопарк
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