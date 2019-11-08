В Приморье умер друживший с тигром козел Тимур

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, ставший известным после дружбы с тигром Амуром. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

По словам опекуна животного Эльвиры Головиной, козел содержался в хороших условиях. За его здоровьем следили медицинские специалисты. Она отметила, что урна с прахом Тимура будет захоронена «с почестями», а на месте его могилы установят бронзовую скульптуру.

История о тигре Амуре и козле Тимуре получила широкое освещение из-за неестественного для природных условий поведения хищника и травоядного. Осенью 2015 года сотрудники зоопарка запустили козла в вольер к тигру в качестве живой добычи. Однако Тимур смог дать отпор хищнику, после чего животные смогли продолжительное время мирно сосуществовать в одном жилище.