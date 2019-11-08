Аналитики сообщили о росте фонда оплаты труда в России

Аналитики сообщили о росте фонда оплаты труда в России

Аналитики EY проанализировали данные об изменении зарплат в более чем 180 российских компаний в 24 регионах. В большинстве из них (83%) в 2019 году так или иначе изменили зарплаты сотрудникам, говорится в поступившем в РБК сообщении EY.

«Большая часть организаций, участвующих в обзоре (83%), изменила заработные платы за период с мая 2018 года по апрель 2019 года, при этом среднее увеличение фонда оплаты труда составило 6,4%», — рассказали в EY.

В 80% организаций применяют индивидуальный подход при принятии решений об изменении зарплаты.

Кроме того, 82% компаний планируют пересмотреть зарплаты в ближайшие 12 месяцев. «Планируемый процент повышения заработных плат в среднем составил 6%», — добавили аналитики.