В Томске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек

В Томске в жилом 16-этажном произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по по региону.

В результате были эвакуированы 70 человек, включая 15 детей. В пресс-службе добавили, что в доме произошло сильное задымление. Пожар был ликвидирован в 13:14 по местному времени (9:14 мск), его площадь составила 90 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Видео: Регион-70 | Томск / ВКонтакте

Как сообщало издание Vtomske.ru со ссылкой на МЧС, пожар произошел на 12-м этаже дома, расположенного по адресу: ул. Ивана Черных, 66. Сообщение о возгорание поступило в 11:09 по местному времени (7:09 мск). В ликвидации пожара участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

В четверг, 7 ноября, в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек. Очаг возгорания был в квартире на шестом этаже дома на улице Николая Дмитриева. Из здания эвакуировали 24 человека. По данным Минздрава, шестеро из 11 пострадавших — дети. Все пострадавшие были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.