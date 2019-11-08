СК показал видео самолета с загоревшимся двигателем в Хабаровске

СК показал видео самолета с загоревшимся двигателем в Хабаровске

Следователи начали проверку из-за инцидента с самолетом Embraer 190, у которого загорелся двигатель в аэропорту Хабаровска, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК. На канале ведомства в мессенджере WhatsApp опубликовано видео самолета, находящегося на стоянке.

Видео: Следственный комитет

Возгорание произошло, когда лайнер авиакомпании «Икар» готовился вылететь. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, всех эвакуировали, никто не пострадал.

Проверку ведут по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного средства). Свою проверку организовала и Хабаровская транспортная прокуратура.