СК начал проверку после гибели женщины и детей в Саратовской области

СК начал проверку после гибели женщины и детей в Саратовской области

Пять человек погибли в селе Узморье в Саратовской области, проводится доследственная проверка, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

«Следственным отделом по городу Энгельс организована доследственная проверка по факту гибели четверых детей и женщины в Энгельсском районе», — заявили в СК.

Как подчеркнули в ведомстве, отравление угарным газом — это основанная рассматриваемая версия гибели людей. «Причину смерти покажет вскрытие», — добавили в пресс-службе.

О том, что, по предварительным данным, женщина и четверо детей погибли от отравления угарным газом ранее сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Энгельсского района области и «РИА Новости» со ссылкой на зампреда областного правительства Романа Бусаргина.