В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Сообщение об отравлении поступило в 8:15 по местному времени (6:15 мск). Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщают, что причиной отравления стала неправильная установка дизельной печи, которую пострадавшие подключили на ночь. В итоге газ выводился не на улицу, как положено, а в помещение. По словам собеседника агентства, всего пострадали 11 человек.

В конце октября в Башкирии пять человек отравились угарным газом. В больницу были доставлены 65-летний мужчина, 61-летняя женщина и мальчики шести и четырех лет. Мать детей, которой было 33 года, скончалась. Причина отравления не сообщалась.