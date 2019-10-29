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В Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом

В американском штате Нью-Джерси легкомоторный самолет Cessna 414 упал на жилой дом, из-за чего загорелись два соседних здания. Об этом сообщает CBS News.

По данным Управления гражданской авиации (FAA), самолет врезался в один из домов в населенном пункте Колония. В доме никто не пострадал, поскольку он был пуст. Находящаяся в соседнем здании женщина успела покинуть его до начала пожара.

На борту самолета, который направлялся в аэропорт Линден, находился только один пилот, сообщили в ведомстве. Информации о его состоянии пока нет. СBS также опубликовал фото с место происшествия.

На тушение возникшего пожара направили 200 спасателей. Им удалось справиться с огнем через полтора часа после крушения.

13 октября в американском штате Джорджия разбился учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности, поэтому никто не пострадал. В ВВС Канады назвать причину происшествия сразу не смогли.

Теги: Нью-Джерси, самолет, пожар
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