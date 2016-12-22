Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 640 человек
Общество, 10:43
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Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 640 человек
На западной границе Ирана с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. Пострадали 646 человек, большинство из них отделались легкими травмами. Об этом сообщает Reuters.
Ранее было известно о 420 пострадавших.
Наиболее сильно подземные толчки ощущались в провинции Керманшах, больше всех пострадал город Сере-Поле-Зозаб, там в настоящий момент идет разбор завалов.
Отмечается, что после землетрясения произошли еще два афтершока магнитудой 5,2 и 4,6, которые вызвали оползни в нескольких районах города.