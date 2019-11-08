Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.

Люди в камуфляже начали делать вид, что стреляют, и требовать от присутствующих в студии «сесть по местам» на русском языке. Они также якобы ранили телеведущего. В конце акции они сфотографировались с ведущими и пожелали им хорошего эфира.

Издание «Гордон» отмечает, что розыгрыш произошел во время марафона «Атака на свободу слова». Накануне «Прямой» сообщал, что в квартире у владельца телеканала Владимира Макеенко прошли обыски. «Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова», — заявляли на телеканале.

«Прямой» отмечал, что следователь отказался сообщить о том, из какого он правоохранительного органа, по какому делу проходит обыск и по постановлению какого суда. Впоследствии стало известно, что обыск проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), сообщали на телеканале.

В пресс-службе ГБР «Радио Свобода» рассказали, что следственные действия связаны с расследованием, касающимся купли-продажи телеканала «Прямой». Госбюро расследует дело о возможном уклонении экс-президента Украины Петра Порошенко от уплаты налогов при покупке телеканала. В середине августа он являлся на допрос в ГБР.