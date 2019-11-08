Российские истребители перехватили 19 самолетов-разведчиков за неделю

За прошедшую неделю 19 летательных аппаратов вели воздушную разведку у границ России. Об этом сообщается в газете Министерства обороны России «Красная звезда».

Для недопущения нарушения государственной границы было осуществлено 11 подъемов российских истребителей из состава дежурных сил. В рамках боевой подготовки за минувшую неделю летчики также выполнили 144 летные смены на 38 аэродромах.

На прошлой неделе в ведомстве отчитались о перехвате 29 разведывательных самолетах у российских границ. Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.